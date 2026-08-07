Schuimblokker RM 761, 2.5l
Effectieve schuimblokker vermindert de hoeveelheid schuim in de afvalwatertank en verlengt de levensduur van het apparaat bij sterke schuimontwikkeling. Geschikt voor vele soorten apparaten.
De zeer effectieve schuimblokker RM 761 van Kärcher, speciaal ontwikkeld voor gebruik in de vuilwater- of ontschuimingstank van sproei-extractieapparaten, schrobmachines en waterzuigers. Het middel wordt direct aan de vuilwatertank toegevoegd, waar het sterke schuimvorming effectief voorkomt - ideaal voor professionals in de gebouwenreiniging, die zo profiteren van ononderbroken schoonmaaktijden. Zo kan de vuilwatertank volledig worden gevuld zonder dat de vlotter te vroeg wordt geactiveerd of de zuigturbine wordt beschadigd.
Specificaties
Technische gegevens
|Verpakkingsgrootte (l)
|2,5
|Verpakkingseenheid. (Stuk(s))
|5
|Gewicht (kg)
|2,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|2,6
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|164 x 125 x 160
Eigenschappen
- Zeer effectieve ontschuimer
- Effectief tegen schuimvorming in vuilwatertanks
- Ideaal voor gebruik in sproei-extractieapparaten, vloerreinigingsmachines en nat-/droogzuigers
- Bijzonder productief
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
- H315 Veroorzaakt huidirritatie.
- H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
- P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P405 Achter slot bewaren.
- P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.
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