VehiclePro Super Pearl Wax RM 824 Classic, 200l
Drogen, beschermen en verzorgen in één. De vloeibare parelwas zorgt ervoor dat de waterfilm snel wordt afgebroken en zorgt zo voor een zeer goede droging, vooral bij hard water.
Onze vloeibare VehiclePro superparelwas RM 824 Classic is een effectieve drooghulp die ideaal is voor gebruik in wasinstallaties voor voertuigen en met hogedrukreinigers. Het verzorgingsproduct is bijzonder effectief bij gebruik van middelhard tot hard water, zorgt ervoor dat de waterfilm snel en over een groot oppervlak openbreekt en zorgt zo voor een zeer goed droogresultaat. De was verhoogt de glansgraad van de lak en is bovendien VDA-conform, vrij van minerale oliën en minerale koolwaterstoffen en de aanwezige oppervlakte-actieve stoffen zijn biologisch afbreekbaar volgens EEG 648/2004. Door de hoge opbrengst van maar liefst 83 auto's per liter kan het middel zeer zuinig worden ingezet.
Specificaties
Technische gegevens
|Verpakkingsgrootte (l)
|200
|Verpakkingseenheid. (Stuk(s))
|1
|pH
|4
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|206
Eigenschappen
- Effectieve drooghulp voor gebruik in autowasinstallaties en hogedrukreinigers
- Snelle, grootschalige breuk van de waterfilm
- Zeer goed droogresultaat
- Effectief in middelhard tot hard water
- Verhoogt de glansgraad van de lak
- VDA-conform
- Schuimintensieve borstelshampoo voor autoreiniging
- NTA-vrij
- Vrij van minerale oliën en minerale koolwaterstoffen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
- H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- P273 Voorkom lozing in het milieu.
- P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
- P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
- Voertuigen
- Reiniging van bedrijfsvoertuigen