Onze vloeibare VehiclePro superparelwas RM 824 Classic is een effectieve drooghulp die ideaal is voor gebruik in wasinstallaties voor voertuigen en met hogedrukreinigers. Het verzorgingsproduct is bijzonder effectief bij gebruik van middelhard tot hard water, zorgt ervoor dat de waterfilm snel en over een groot oppervlak openbreekt en zorgt zo voor een zeer goed droogresultaat. De was verhoogt de glansgraad van de lak en is bovendien VDA-conform, vrij van minerale oliën en minerale koolwaterstoffen en de aanwezige oppervlakte-actieve stoffen zijn biologisch afbreekbaar volgens EEG 648/2004. Door de hoge opbrengst van maar liefst 83 auto's per liter kan het middel zeer zuinig worden ingezet.