Universal hortum bağlantı Plus (Aqua Stop)

Rahat tutuş için yumuşak plastik girintili tutamaklı üniversal hortum kaplini plus ve Aqua Stop. Tüm click sistemleri ile uyumludur.

Kärcher'in özellikle rahat tutuş için yumuşak plastik girintili kavramalı pratik ve ergonomik universal hortum kaplini plus ve Aqua Stop ile bağlama, ayırma ve onarım kolaylaştı. Esnek konektör sistemi küçük ve geniş bahçelerin ve yüzeylerin sulanmasını basitleştirir. İşleyen musluk bağlantıları ve hortum kaplinleri tüm iyi sulama sistemleri için önemlidir. Üniversal hortum kaplini plus ve Aqua Stop tüm mevcut click sistemleri ve en yaygın üç hortum çapı ile uyumludur.

Özellikler ve faydalar
Aqua Stop
  • Saçılma olmadan aksesuarları hortumdan emniyetli şekilde ayırmak için
Yumuşak plastik girintili tutamak
  • Kullanım kolaylığı için.
Tırnak sistemi
Teknik özellikler

Teknik veriler

Çap 1/2″ / 5/8″ / 3/4″
Renk Sarı
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 0,1
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 70 x 42 x 42
Uyumlu makineler
Uygulama alanları
  • Bahçe sulama
  • Büyük bahçelerin sulanması için
  • Saklı bitkilerini sulamak için
  • Süs bitkilerinin sulanması için idealdir.
  • Bahçe makineleri ve aletlerini temizlemek için.