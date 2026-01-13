Kärcher'in özellikle rahat tutuş için yumuşak plastik girintili kavramalı pratik ve ergonomik universal hortum kaplini plus ve Aqua Stop ile bağlama, ayırma ve onarım kolaylaştı. Esnek konektör sistemi küçük ve geniş bahçelerin ve yüzeylerin sulanmasını basitleştirir. İşleyen musluk bağlantıları ve hortum kaplinleri tüm iyi sulama sistemleri için önemlidir. Üniversal hortum kaplini plus ve Aqua Stop tüm mevcut click sistemleri ve en yaygın üç hortum çapı ile uyumludur.