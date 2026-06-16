Grâce au revêtement de nickel résistant sur son unité de base, le générateur de mousse avec réservoir intégré DUO Advanced 3 haut de gamme à réglage flexible de l'angle de pulvérisation convient notamment à l'utilisation de détergents agressifs. Conçu pour les tâches de nettoyage effectuées à l'aide de nettoyeurs haute pression de Kärcher dotés de la fonction Servo Control et d'un débit entre 900 et 2 500 litres par heure, ce générateur de mousse permet de passer directement au jet haute pression. De plus, le DUO Advanced 3 dispose d'un réservoir à détergent ergonomique et stable de 2 litres, muni d'une possibilité de préhension supplémentaire au niveau du col et d'un grand orifice de remplissage. Un déréglage accidentel du dosage de détergent est pratiquement exclu grâce au dosage précis avec 3 niveaux réglables via un obturateur intégré.