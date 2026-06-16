Canon à mousse avec réservoir DUO Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h

Générateur de mousse avec réservoir intégré DUO Advanced 3 conçu pour être utilisé avec des détergents agressifs. Avec passage direct au nettoyage à haute pression, réglage de l'angle de pulvérisation et réservoir de 2 l.

Grâce au revêtement de nickel résistant sur son unité de base, le générateur de mousse avec réservoir intégré DUO Advanced 3 haut de gamme à réglage flexible de l'angle de pulvérisation convient notamment à l'utilisation de détergents agressifs. Conçu pour les tâches de nettoyage effectuées à l'aide de nettoyeurs haute pression de Kärcher dotés de la fonction Servo Control et d'un débit entre 900 et 2 500 litres par heure, ce générateur de mousse permet de passer directement au jet haute pression. De plus, le DUO Advanced 3 dispose d'un réservoir à détergent ergonomique et stable de 2 litres, muni d'une possibilité de préhension supplémentaire au niveau du col et d'un grand orifice de remplissage. Un déréglage accidentel du dosage de détergent est pratiquement exclu grâce au dosage précis avec 3 niveaux réglables via un obturateur intégré.

Caractéristiques et avantages
Canon à mousse avec réservoir DUO Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h: Possibilité de basculement direct entre détergent chimique et nettoyage à haute pression
Possibilité de basculement direct entre détergent chimique et nettoyage à haute pression
Gain de temps étant donné qu'aucun changement de lance d'arrosage ou d'accessoire n'est requis.
Canon à mousse avec réservoir DUO Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h: Réservoir ergonomique de 2 litres pour les détergents
Réservoir ergonomique de 2 litres pour les détergents
Permet des nettoyages prolongés sans fatigue.
Canon à mousse avec réservoir DUO Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h: Dosage de détergent avec obturateur intégré
Dosage de détergent avec obturateur intégré
Permet un dosage précis du détergent grâce à 3 niveaux différents. Pour une qualité de mousse optimale. Prévient tout risque de surdosage du détergent.
Unité de base à revêtement de nickel résistant
  • Modèle extrêmement robuste et durable.
  • Permet au besoin l'utilisation de détergents plus agressifs.
Réglage flexible de l'angle de pulvérisation
  • Jet de mousse très précis.
  • Permet un travail en toute sécurité sur de grandes distances.
Spécifications

Données techniques

Débit (l/h) 900 - 2500
Taille de buse (mm) 38
Pression max. (bar) 300
Dosage (%) 1 - 2 - 4
Capacité du réservoir (l) 2
Température (°C) max. 60
Filetage des raccords EASY!Lock
Poids emballage inclus (kg) 1,5
Vidéos
Domaines d'utilisation
  • Appareil pour le nettoyage dans les secteurs de l'automobile, l'industrie et l'agriculture
  • Construction : nettoyage de façades, nettoyage des véhicules et équipements de construction
Accessoires
Piéces détachées Canon à mousse avec réservoir DUO Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h

Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.