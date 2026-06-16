Canon à mousse avec réservoir DUO Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h
Générateur de mousse avec réservoir intégré DUO Advanced 3 conçu pour être utilisé avec des détergents agressifs. Avec passage direct au nettoyage à haute pression, réglage de l'angle de pulvérisation et réservoir de 2 l.
Grâce au revêtement de nickel résistant sur son unité de base, le générateur de mousse avec réservoir intégré DUO Advanced 3 haut de gamme à réglage flexible de l'angle de pulvérisation convient notamment à l'utilisation de détergents agressifs. Conçu pour les tâches de nettoyage effectuées à l'aide de nettoyeurs haute pression de Kärcher dotés de la fonction Servo Control et d'un débit entre 900 et 2 500 litres par heure, ce générateur de mousse permet de passer directement au jet haute pression. De plus, le DUO Advanced 3 dispose d'un réservoir à détergent ergonomique et stable de 2 litres, muni d'une possibilité de préhension supplémentaire au niveau du col et d'un grand orifice de remplissage. Un déréglage accidentel du dosage de détergent est pratiquement exclu grâce au dosage précis avec 3 niveaux réglables via un obturateur intégré.
Caractéristiques et avantages
Possibilité de basculement direct entre détergent chimique et nettoyage à haute pressionGain de temps étant donné qu'aucun changement de lance d'arrosage ou d'accessoire n'est requis.
Réservoir ergonomique de 2 litres pour les détergentsPermet des nettoyages prolongés sans fatigue.
Dosage de détergent avec obturateur intégréPermet un dosage précis du détergent grâce à 3 niveaux différents. Pour une qualité de mousse optimale. Prévient tout risque de surdosage du détergent.
Unité de base à revêtement de nickel résistant
- Modèle extrêmement robuste et durable.
- Permet au besoin l'utilisation de détergents plus agressifs.
Réglage flexible de l'angle de pulvérisation
- Jet de mousse très précis.
- Permet un travail en toute sécurité sur de grandes distances.
Spécifications
Données techniques
|Débit (l/h)
|900 - 2500
|Taille de buse (mm)
|38
|Pression max. (bar)
|300
|Dosage (%)
|1 - 2 - 4
|Capacité du réservoir (l)
|2
|Température (°C)
|max. 60
|Filetage des raccords
|EASY!Lock
|Poids emballage inclus (kg)
|1,5
Vidéos
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
- D 17/15-4 St
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4 St
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 St
- HD 17/12-4 St H
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 MX Plus Classic
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HDC Advanced
- HDC Classic
- HDC Standard
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 13/20 -4 St EU-I
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 17/20 De Tr1
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 St EU-I
- HDS 10/21-4 St Gas -EU-I
- HDS 1000 De Weed
- HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
- HDS 12/18-4 SXA
- HDS 12/18-4 S
- HDS 13/20-4 S Classic
- HD 10/21-4 S
PRODUITS ABANDONNÉS
Domaines d'utilisation
- Appareil pour le nettoyage dans les secteurs de l'automobile, l'industrie et l'agriculture
- Construction : nettoyage de façades, nettoyage des véhicules et équipements de construction
Accessoires
Piéces détachées Canon à mousse avec réservoir DUO Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h
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