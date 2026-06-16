Dankzij de duurzame nikkelcoating op de basis is de hoogwaardige DUO Advanced 3 schuimlans met een flexibel instelbare sproehoek ook bijzonder geschikt voor gebruik met agressieve reinigingsmiddelen. Ontworpen voor reinigingstaken met Kärcher hogedrukreinigers met Servo Control functies en doorstromingen van 900 tot 2500 l/h, stelt de schuimlans de gebruiker in staat om direct over te schakelen naar de hogedrukstraal. Bovendien heeft de DUO Advanced 3 een stevige, ergonomische twee-liter tank voor reinigingsmiddel met een extra handgreep op de hals en een grote vulopening. Onbedoelde aanpassingen aan de dosering van het reinigingsmiddel zijn praktisch onmogelijk dankzij de precieze, drie-staps dosering via een geïntegreerde sluiter.