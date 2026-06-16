Schuimlans met beker DUO Advanced 3, 900 l/u - 2500 l/u
DUO Advanced 3 schuimlans, ontworpen voor gebruik met agressieve reinigingsmiddelen. Met directe omschakeling naar hogedrukreiniging, instelbare sproehoek en een twee-liter tank.
Dankzij de duurzame nikkelcoating op de basis is de hoogwaardige DUO Advanced 3 schuimlans met een flexibel instelbare sproehoek ook bijzonder geschikt voor gebruik met agressieve reinigingsmiddelen. Ontworpen voor reinigingstaken met Kärcher hogedrukreinigers met Servo Control functies en doorstromingen van 900 tot 2500 l/h, stelt de schuimlans de gebruiker in staat om direct over te schakelen naar de hogedrukstraal. Bovendien heeft de DUO Advanced 3 een stevige, ergonomische twee-liter tank voor reinigingsmiddel met een extra handgreep op de hals en een grote vulopening. Onbedoelde aanpassingen aan de dosering van het reinigingsmiddel zijn praktisch onmogelijk dankzij de precieze, drie-staps dosering via een geïntegreerde sluiter.
Kenmerken en voordelen
Mogelijkheid om direct te schakelen tussen reinigingsmiddelen en hogedrukreinigingTijdsbesparing doordat er geen spriellans of accessoires verwisseld hoeven te worden
Ergonomische container van twee liter voor reinigingsmiddelMaakt lange reinigingstaken moeiteloos mogelijk
Dosering van het reinigingsmiddel met geïntegreerd schuifmechanismeVergemakkelijkt nauwkeurige, drie-staps dosering voor reinigingsmiddel Voor optimale schuimkwaliteit Voorkomt mogelijke overdosering van reinigingsmiddel
Basislichaam met duurzame nikkelcoating
- Zeer robuuste uitvoering die lang meegaat.
- Vergemakkelijkt het gebruik van agressieve reinigingsmiddelen indien nodig
Flexibele instelling voor spuithoek
- Zeer precieze schuimstraal
- Stelt veilig werken over grotere afstanden mogelijk
Specificaties
Technische gegevens
|Wateropbrengst (l/u)
|900 - 2500
|Sproeiergrootte (mm)
|38
|Max. druk (bar)
|300
|Dosering (%)
|1 - 2 - 4
|Tankinhoud (l)
|2
|Temperatuur (°C)
|max. 60
|Aansluitdraad
|EASY!Lock
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|1,5
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Toepassingen
- Voertuig- en machinereiniging in de automobielsector, de industrie en de landbouw.
- Bouw (gevelreiniging, reinigen van bouwvoertuigen en -gereedschap)
Toebehoren
Onderdelen Schuimlans met beker DUO Advanced 3, 900 l/u - 2500 l/u
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