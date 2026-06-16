Flexible haute pression contact alimentaire Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. À double blindage acier et revêtement extérieur bleu non marquant et résistant aux graisses animales.

Spécifications

Données techniques

Diamètre nominal ( ) DN 8
Température (°C) max. 155
Pression max. (bar) 400
Longueur (m) 10
Filetage des raccords 2 x EASY!Lock
Poids emballage inclus (kg) 3,7
Flexible haute pression contact alimentaire Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock
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