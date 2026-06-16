Générateur de mousse avec réservoir intégré Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h
Spécialement conçu pour l'utilisation avec des détergents agressifs : le générateur de mousse avec réservoir intégré Advanced 3 haut de gamme avec réglage de l'angle de pulvérisation et Ecobrass pour les nettoyeurs haute pression de Kärcher.
Maniement simple, excellente qualité de la mousse et très grande résistance aux détergents agressifs grâce à une unité de base en Ecobrass : notre générateur de mousse avec réservoir intégré Advanced 3 robuste et très haut de gamme pour les nettoyeurs haute pression de Kärcher avec fonction Servo Control et un débit entre 900 et 2 500 litres par heure. Ce générateur de mousse dispose d'un réservoir à détergent ergonomique et particulièrement stable, doté d'un grand orifice de remplissage ainsi que d'une possibilité de préhension supplémentaire sur le col. Grâce à 3 niveaux de dosage précis et à un obturateur intégré, un déréglage accidentel du dosage de détergent est pratiquement exclu. En fonction de l'application, l'angle de pulvérisation se règle en outre de manière flexible.
Spécifications
Données techniques
|Débit (l/h)
|900 - 2500
|Taille de buse ( )
|38
|Pression max. (bar)
|300
|Dosage (%)
|1 - 2 - 4
|Capacité du réservoir (l)
|1
|Température (°C)
|max. 60
|Filetage des raccords
|EASY!Lock
|Poids emballage inclus (kg)
|0,8
Vidéos
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
- D 17/15-4 St
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4 St
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 St
- HD 17/12-4 St H
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 MX Plus Classic
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HDC Advanced
- HDC Classic
- HDC Standard
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 13/20 -4 St EU-I
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 17/20 De Tr1
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 St EU-I
- HDS 10/21-4 St Gas -EU-I
- HDS 1000 De Weed
- HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
- HDS 12/18-4 SXA
- HDS 12/18-4 S
- HDS 13/20-4 S Classic
- HD 10/21-4 S
PRODUITS ABANDONNÉS
Accessoires
Piéces détachées Générateur de mousse avec réservoir intégré Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h
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