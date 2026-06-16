Maniement simple, excellente qualité de la mousse et très grande résistance aux détergents agressifs grâce à une unité de base en Ecobrass : notre générateur de mousse avec réservoir intégré Advanced 3 robuste et très haut de gamme pour les nettoyeurs haute pression de Kärcher avec fonction Servo Control et un débit entre 900 et 2 500 litres par heure. Ce générateur de mousse dispose d'un réservoir à détergent ergonomique et particulièrement stable, doté d'un grand orifice de remplissage ainsi que d'une possibilité de préhension supplémentaire sur le col. Grâce à 3 niveaux de dosage précis et à un obturateur intégré, un déréglage accidentel du dosage de détergent est pratiquement exclu. En fonction de l'application, l'angle de pulvérisation se règle en outre de manière flexible.