Schuimlans Advanced 3, 900 l/u - 2500 l/u

Hoogwaardige schuimlans Advanced 3 met verstelbare sproeivoorkeur en Ecobrass, speciaal voor agressieve reinigingsmiddelen. Geschikt voor Kärcher hogedrukreinigers.

Eenvoudige bediening, uitstekende schuimkwaliteit en dankzij een hoofdlichaam van Ecobrass zeer bestand tegen agressieve reinigingsmiddelen: Onze robuuste en zeer hoogwaardige schuimlans Advanced 3 voor hogedrukreinigers van Kärcher met servocontrole en een debiet van 900 tot 2500 l/h. De schuimlans heeft een ergonomische en bijzonder stabiele reinigingsmiddelfles met een grote vulopening en een extra gripmogelijkheid bij de nek. Dankzij de precieze, 3-staps doseringsoptie via een geïntegreerde klep, is onbedoelde aanpassing van de dosering van de reinigingsmiddelen praktisch uitgesloten. Afhankelijk van de toepassing kan de sproeivoorkeurshoek flexibel worden ingesteld.

Specificaties

Technische gegevens

Wateropbrengst (l/u) 900 - 2500
Sproeiergrootte ( ) 38
Max. druk (bar) 300
Dosering (%) 1 - 2 - 4
Tankinhoud (l) 1
Temperatuur (°C) max. 60
Aansluitdraad EASY!Lock
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,8
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Onderdelen Schuimlans Advanced 3, 900 l/u - 2500 l/u

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