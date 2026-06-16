Schuimlans Advanced 3, 900 l/u - 2500 l/u
Hoogwaardige schuimlans Advanced 3 met verstelbare sproeivoorkeur en Ecobrass, speciaal voor agressieve reinigingsmiddelen. Geschikt voor Kärcher hogedrukreinigers.
Eenvoudige bediening, uitstekende schuimkwaliteit en dankzij een hoofdlichaam van Ecobrass zeer bestand tegen agressieve reinigingsmiddelen: Onze robuuste en zeer hoogwaardige schuimlans Advanced 3 voor hogedrukreinigers van Kärcher met servocontrole en een debiet van 900 tot 2500 l/h. De schuimlans heeft een ergonomische en bijzonder stabiele reinigingsmiddelfles met een grote vulopening en een extra gripmogelijkheid bij de nek. Dankzij de precieze, 3-staps doseringsoptie via een geïntegreerde klep, is onbedoelde aanpassing van de dosering van de reinigingsmiddelen praktisch uitgesloten. Afhankelijk van de toepassing kan de sproeivoorkeurshoek flexibel worden ingesteld.
Specificaties
Technische gegevens
|Wateropbrengst (l/u)
|900 - 2500
|Sproeiergrootte ( )
|38
|Max. druk (bar)
|300
|Dosering (%)
|1 - 2 - 4
|Tankinhoud (l)
|1
|Temperatuur (°C)
|max. 60
|Aansluitdraad
|EASY!Lock
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,8
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