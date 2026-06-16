Développé pour les nettoyeurs haute pression Kärcher avec fonction Servo-Control et d'une puissance de 900 à 2 500 litres d'eau par heure, notre nouveau générateur de mousse avec réservoir intégré Basic 3 se démarque par ses caractéristiques exceptionnelles. Il permet par exemple une réduction d'environ 50 % de la consommation de détergent en cas d'utilisation simultanée de notre nettoyant moussant VehiclePro RM 838, tout en conservant une qualité de mousse exceptionnelle. Le châssis robuste en laiton et les autres matériaux de haute qualité assurent une longue durée de vie. Le dosage intelligent à 3 niveaux, effectué à l'aide d'un cache intégré, évite en outre de manière efficace toute modification involontaire des réglages. Le réservoir à détergent présente également des spécificités : sa forme stable et ergonomique offre une possibilité de prise supplémentaire au niveau du col, une large ouverture permettant un remplissage aisé et un filetage à filets multiples permettant un remplacement rapide.