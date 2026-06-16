Générateur de mousse avec réservoir intégré Basic 3, 900 l/h - 2500 l/h
Haute qualité, simple, robuste : voici le générateur de mousse avec réservoir intégré Basic 3 pour nettoyeurs haute pression d'une puissance de 900 à 2 500 l/h. Divise la consommation de détergent par deux, tout en offrant une qualité de mousse optimale.
Développé pour les nettoyeurs haute pression Kärcher avec fonction Servo-Control et d'une puissance de 900 à 2 500 litres d'eau par heure, notre nouveau générateur de mousse avec réservoir intégré Basic 3 se démarque par ses caractéristiques exceptionnelles. Il permet par exemple une réduction d'environ 50 % de la consommation de détergent en cas d'utilisation simultanée de notre nettoyant moussant VehiclePro RM 838, tout en conservant une qualité de mousse exceptionnelle. Le châssis robuste en laiton et les autres matériaux de haute qualité assurent une longue durée de vie. Le dosage intelligent à 3 niveaux, effectué à l'aide d'un cache intégré, évite en outre de manière efficace toute modification involontaire des réglages. Le réservoir à détergent présente également des spécificités : sa forme stable et ergonomique offre une possibilité de prise supplémentaire au niveau du col, une large ouverture permettant un remplissage aisé et un filetage à filets multiples permettant un remplacement rapide.
Spécifications
Données techniques
|Débit (l/h)
|900 - 2500
|Taille de buse ( )
|38
|Pression max. (bar)
|300
|Dosage (%)
|1 - 2 - 4
|Capacité du réservoir (l)
|1
|Température (°C)
|max. 60
|Filetage des raccords
|EASY!Lock
|Poids emballage inclus (kg)
|0,8
Vidéos
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
- D 17/15-4 St
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4 St
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 St
- HD 17/12-4 St H
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 MX Plus Classic
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HDC Advanced
- HDC Classic
- HDC Standard
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 13/20 -4 St EU-I
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 17/20 De Tr1
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 St EU-I
- HDS 10/21-4 St Gas -EU-I
- HDS 1000 De Weed
- HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
- HDS 12/18-4 SXA
- HDS 12/18-4 S
- HDS 13/20-4 S Classic
- HD 10/21-4 S
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Accessoires
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