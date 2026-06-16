Schuimlans Basic 3, 900 l/u - 2500 l/u
Hoogwaardig, eenvoudig en duurzaam: de Basic 3 schuimlans met reservoir voor hogedrukreinigers met een wateropbrengst van 900–2500 l/u. Halveert het verbruik van reinigingsmiddelen terwijl hij toch een schitterende kwaliteit van het schuim behoudt.
Onze nieuwe Basic 3 schuimlans met tank is ontwikkeld voor Kärcher hogedrukreinigers met de Servo Control functie en een wateropbrengst van 900 tot 2500 liter water per uur. Hij maakt indruk met zijn buitengewone kenmerken. Bijvoorbeeld, bij gebruik in combinatie met onze schuimreiniger RM 838 VehiclePro, zorgt hij ervoor dat u tot 50% minder reinigingsmiddelen verbruikt, terwijl er toch een indrukwekkende kwaliteit van het schuim wordt gegarandeerd. De robuuste messing behuizein en het gebruik van hoogwaardige materialen garandeert een lange levensduur en de slimme, 3-voudige doseermethode via een geïntegreerde plaat voorkomt effectief een onbedoelde wijziging. Het reinigingsmiddelenreservoir heeft bovendien nog speciale kenmerken: zijn stabiele en ergonomische vorm biedt een extra bedieningsoptie in de nek, een grote opening zorgt ervoor dat u het reservoir gemakkelijk kan vullen en demulti-start draad maakt het gemakkelijk om hem te vervangen.
Specificaties
Technische gegevens
|Wateropbrengst (l/u)
|900 - 2500
|Sproeiergrootte ( )
|38
|Max. druk (bar)
|300
|Dosering (%)
|1 - 2 - 4
|Tankinhoud (l)
|1
|Temperatuur (°C)
|max. 60
|Aansluitdraad
|EASY!Lock
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,8
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