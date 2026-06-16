Kit de conversion EASY!Force 2 – à partir de l'appareil
Développé pour l'équipement ultérieur des nettoyeurs haute pression préexistants de Kärcher : le kit de conversion EASY!Force 2 avec poignée-pistolet EASY!Force, lance d'arrosage, flexible haute pression et adaptateurs requis.
Utiliser la technologie EASY!Force tout en conservant votre nettoyeur haute pression Kärcher préexistant : grâce au kit de conversion EASY!Force 2 avec toutes les pièces compatibles jusqu'à la buse. Le kit de conversion comprend la poignée-pistolet EASY!Force (4.118-005), une lance d'arrosage (4.112-000) d'une longueur de 1050 millimètres avec attaches EASY!Lock, un flexible haute pression Premium de 10 mètres d'un diamètre nominal de 8 pour une pression de travail jusqu'à 315 bar, l'adaptateur 2 (4.111-030) pour le raccordement de l'appareil et l'adaptateur 8 (4.111-036) pour buses haute pression à raccord M 18 × 1,5.
Spécifications
Données techniques
|Filetage des raccords
|EASY!Lock
|Poids emballage inclus (kg)
|5,8
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/11 C Bp Plus
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/15 C Edition Power Control *EU
- HD 5/15 C Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/15 C
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 M Cage
- HD 6/15 M Edition Power Control
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M St
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/16-4 M Plus *EU
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/20 G
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HDS 10/21-4 M
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 S
- HDS 17/20 De Tr1
- HDS 5/11 U
- HDS 5/15 U
- HDS 6/14-4 C
- HDS 8/18-4 C
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 kW
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 1000 De Weed
- HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
- HDS 12/18-4 S
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 6/15 C
- HD 10/21-4 S
- HD 5/11 E Classic
- HG 64