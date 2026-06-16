Ombouwset 2 van het toestel
Ontwikkeld voor het achteraf inbouwen in de bestaande hogedrukreinigers van Kärcher: EASY!Force ombouwset 2 met EASY!Force hogedrukpistool, spuitlans, hogedrukslang en alle nodige adapters.
Gebruik de EASY!Force technologie, maar behoudt uw bestaande Kärcher hogedrukreiniger: EASY!Force ombouwset 2 met alle compatibele onderdelen tot aan de sproeiere. Deeze ombouwset omvat het EASY!Force hogedrukpistool (4.118-005), een 1050 mm lange spuitlans (4.112-000) met EASY!Lock aansluitingen, een Premium hogedrukslang van 10 meter met een nominale diameter van 8 en geschikt voor een werkdruk tot 315 bar, de adapter 2 (4.111-030) voor de aansluiting van de machine aan de adapter 8 (4.111-036) voor hogedruksproeiers met een M 18 × 1.5 aansluiting.
Specificaties
Technische gegevens
|Aansluitdraad
|EASY!Lock
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|5,8
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- HD 10/21-4 S
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- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
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- HD 5/12 C Plus
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- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/15 C
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 M Cage
- HD 6/15 M Edition Power Control
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M St
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/16-4 M Plus
- HD 7/11-4 M Classic
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- HD 9/18-4 M ST Classic
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- HDS 12/18-4S
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 Classic
- HDS 13/20-4 S
- HDS 17/20 De Tr1
- HDS 5/11 U
- HDS 5/15 U
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/15 C
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- HDS-E 8/16 -4 M 36 kW
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HG 64