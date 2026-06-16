Ombouwset 2 van het toestel

Ontwikkeld voor het achteraf inbouwen in de bestaande hogedrukreinigers van Kärcher: EASY!Force ombouwset 2 met EASY!Force hogedrukpistool, spuitlans, hogedrukslang en alle nodige adapters.

Gebruik de EASY!Force technologie, maar behoudt uw bestaande Kärcher hogedrukreiniger: EASY!Force ombouwset 2 met alle compatibele onderdelen tot aan de sproeiere. Deeze ombouwset omvat het EASY!Force hogedrukpistool (4.118-005), een 1050 mm lange spuitlans (4.112-000) met EASY!Lock aansluitingen, een Premium hogedrukslang van 10 meter met een nominale diameter van 8 en geschikt voor een werkdruk tot 315 bar, de adapter 2 (4.111-030) voor de aansluiting van de machine aan de adapter 8 (4.111-036) voor hogedruksproeiers met een M 18 × 1.5 aansluiting.

Specificaties

Technische gegevens

Aansluitdraad EASY!Lock
Gewicht (incl. doos) (kg) 5,8
Compatibele apparaten
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