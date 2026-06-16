Powersproeier 0°, 040
Hogedruksproeier met krachtige straal voor extreem hardnekkig vuil.
Hogedruksproeier met krachtige straal voor extreem hardnekkig vuil.
Specificaties
Technische gegevens
|Sproeiergrootte ( )
|40
|Aansluitdraad
|EASY!Lock
|Kleur
|zilver
Compatibele apparaten
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- HD 5/11 Classic
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 P Plus
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- HD 5/13 EX EB + Schuimlans Anniversary Edition
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Onderdelen Powersproeier 0°, 040
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