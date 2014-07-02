Гъвкав смукателен маркуч (1m), вкл. адаптер за свързване към щуцера за отработен въздух на електроинструмента, като напр. пробивен трион, машина за шлифоване, бормашина или електрическо ренде. Възникващите отпадъци могат директно да се изсмукат и така не попадат във въздуха. Идеалното решение за чисти ремонтни дейности без последващо почистване.