Комплект изсмукване за електроинструменти
Гъвкав смукателен маркуч (1m), вкл. адаптер за свързване към щуцера за отработен въздух на електроинструмента, като напр. пробивен трион, машина за шлифоване, бормашина или електрическо ренде. Възникващите отпадъци могат директно да се изсмукат и така не попадат във въздуха. Идеалното решение за чисти ремонтни дейности без последващо почистване.
Характеристики и предимства
Адаптер за електроинструменти
- За свързване на смукателния маркуч към щуцера за отработен въздух на електроинструмента
- За директно изсмукване на прах/замърсявания по време на използването без нещо да попада във въздуха на помещението/околната среда
Гъвкава конструкция на смукателния маркуч
- Повече свобода на движение.
- Лесен и практичен за използване
Комплект аксесоари за всички сухо/мокри смукачки Kärcher Home & Garden
Спецификации
Технически данни
|Количество (-елем.)
|2
|Стандартна номинална ширина (мм)
|35
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,14
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,216
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|1220 x 41 x 41
Сфера на приложение
- Работилница
- Реновиране