Lance, 1550 mm, orientable

Lances disponibles en différentes longueurs, en inox à grand raccord manuel fileté. La poignée ergonomique garantit une manipulation et une isolation optimales.

Pivotante sur 360° sous pression.

Spécifications

Données techniques

Pression de service max. (bar) 300
Longueur (mm) 1550
Température (°C) max. 155
Filetage des raccords EASY!Lock
Poignée orientable
Poids emballage inclus (kg) 1.4
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Appareils compatibles
Pièces de rechange Lance, 1550 mm, orientable

Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.

Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).

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