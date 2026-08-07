Lance, 400 mm, orientable

Lances de différentes longueur en inox avec raccord à vis manuel grande dimension. Poignée ergonomique garantissant une tenue en main optimale et une bonne isolation. Rotation à 360° sous pression.

Lance 550 mm en acier inoxydable. Avec raccord fileté manuel. Non pivotante.

Spécifications

Données techniques

Pression de service max. (bar) 300
Longueur (mm) 400
Température (°C) max. 155
Filetage des raccords EASY!Lock
Poignée orientable
Poids emballage inclus (kg) 0.6
Appareils compatibles
Pièces de rechange Lance, 400 mm, orientable

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