PressurePro Oberflächenreiniger, sauer RM 93 Agri, 10l

Saurer Oberflächenreiniger für Melkstände, Milchkammern und Ställe. Entfernt hartnäckigste Beläge wie Kalk, Mineralien und Rost. Korrosionsinhibitoren schonen die Stalleinrichtung.

Spezifikationen

Technische Daten

Gebindegröße (l) 10
Verpackungseinheit (Stück) 1
pH-Wert 1
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 11.4
Eigenschaften
  • Entfernt die hartnäckigsten, anorganische Beläge aus Kalk, Rost, Mineralien und Milchstein
  • Völlig biologisch abbaubar
  • Sehr gute Materialverträglichkeit, greift keine Oberflächen aus Stahl, Kunststoff, Edelstahl und Fliesen an
  • Keinen negativen Einfluss auf den Güllekanal und Biogasanlagen
PressurePro Oberflächenreiniger, sauer RM 93 Agri, 10l
PressurePro Oberflächenreiniger, sauer RM 93 Agri, 10l
PressurePro Oberflächenreiniger, sauer RM 93 Agri, 10l
PressurePro Oberflächenreiniger, sauer RM 93 Agri, 10l
Warnhinweise
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
  • Signalwort Gefahr
  • H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
  • P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
  • P303 + P361 + P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].
  • P405 Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501a Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften.
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
  • Stalleinrichtungen - Melkstände, Milchkammern
  • Boden-und Oberflächenreinigung
  • Sanitärbereich
Zubehör