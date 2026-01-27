Felgenreiniger Premium RM 667, 500ml

Mit höchster Reinigungskraft und Schnellwirkformel gegen sämtliche Straßenverschmutzungen auf allen gängigen Felgentypen. Der intelligente Farbumschwung zeigt die aktive Wirkzeit des Reinigers an.

Spezifikationen

Technische Daten

Gebindegröße (ml) 500
Verpackungseinheit (Stück) 8
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0.6
Abmessungen (L × B × H) (mm) 70 x 100 x 245
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
  • Felgen