Insektenentferner RM 618, 500ml

Entfernt schonend Insekten von Lackoberflächen, Kühlergrills, Außenspiegeln, Scheiben und Kunststoff.

Spezifikationen

Technische Daten

Gebindegröße (ml) 500
Verpackungseinheit (Stück) 8
Gewicht (kg) 0.5
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0.7
Abmessungen (L × B × H) (mm) 70 x 70 x 270
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
  • Lackoberflächen
  • Metall
  • Chrom
  • Kunststoff