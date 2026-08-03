Conexión con rosca para la limpiadora de superficies y el regulador Servo Control

Para fijar boquillas de alta presión y accesorios directamente a la pistola de alta presión (con atornilladura de boquillas) 1 x M 22 x 1,5 / 1 x M 18 x 1,5.

Especificaciones

Características técnicas

Rosca de empalme EASY!Lock
Peso (con embalaje) (kg) 0,3
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