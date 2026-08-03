Depósito de detergente de 1l para lanza de espuma con bidón Advanced

Depósito de detergente adicional de 1 litro para el cambio rápido del detergente (para la lanza de espuma 2.112-017.0 y 2.112-018.0).

Especificaciones

Características técnicas

Rosca de empalme M22 x 1,5
Peso (con embalaje) (kg) 0,1
Equipos compatibles
Productos actuales