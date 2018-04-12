Buse pour poils d'animaux sur tissus
Embout extra-large permettant d'éliminer toute la saleté, en particulier les poils d'animaux de vos tissus dans la maison, de vos sièges de voiture... Compatible avec les accessoires eau et poussières et les shampouineuses Kärcher.
La buse pour poils d'animaux sur tissus vous permet d'obtenir d'excellents résultats de nettoyage grâce à sa maniabilité et à ses quatre tire-fils extra-larges, qui adhèrent parfaitement à la surface à nettoyer lors de l'aspiration. Ils retiennent ainsi les poils d'animaux. La saleté, en particulier les poils d'animaux, est ainsi ramassée rapidement et de manière fiable sur les surfaces textiles de la voiture et de la maison. La buse a une largeur de travail généreuse de 180 millimètres et convient aux aspirateurs eau et poussières et aux shampouineuses Kärcher.
Caractéristiques et avantages
Buse extra-large (largeur de travail 180mm), maniable et avec 4 tire-fils pour retenir les poils d'animaux.
- Offre une meilleure performance de nettoyage et un gain de temps par rapport à la buse pour tissus standard.
Convient à tous les aspirateurs eau et poussières ainsi qu'aux shampouineuses Kärcher.
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Diamètre nominal standard (mm)
|NW 35
|Largeur de travail (mm)
|180
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|0,1
|Poids avec emballage (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|180 x 75 x 95
Appareils compatibles
Produits à la gamme
- WD 2-18 (sans la batterie amovible)
- WD 3 P V-19/4/20
- WD 3 Premium sans fil (avec la batterie amovible)
- WD 3 Premium sans fil (sans la batterie amovible)
- WD 3 S V 19-4-20 + jeu de brosses
- WD 3 S V-17/6/20 Car
- WD 3 S V-19/4/20
- WD 3 V-17/4/20
- WD 3 sans fil (avec la batterie amovible)
- WD 3 sans fil (sans la batterie amovible)
- WD 3-18 (avec la batterie amovible)
- WD 3-18 S (avec la batterie amovible)
- WD 3-18 S (sans la batterie amovible)
- WD 4 P S V-20/5/22 (YSY)
- WD 4 S Go!Further
- WD 4 S V-20/5/22
- WD 4 V-20/5/22
- WD 4-18 Dual (sans batterie amovible)
- WD 4-18 Dual Battery Set
- WD 4-18 S Dual (sans batterie amovible)
- WD 4-18 S Dual Battery Set
- WD 5 Control 25/5/22 (avec une télécommande)
- WD 5 Control S 25/5/22 (avec une télécommande)
- WD 5 P S V-25/5/22
- WD 5 S V-30/5/22
- WD 6 P S V-30/8/35/T
- WD 7 Control P S 30/6/35/T *EU-III
- WD1 Compact sans fil (avec la batterie amovible)
- WD1 Compact sans fil (sans la batterie amovible)
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
- Coffre
- Banquette arrière
- Sièges de voiture
- Espace réservé aux pieds
- Tapis de sol
- Meubles rembourrés, chaises, matelas, paniers et couchages pour animaux dans la maison
- Tissus d'ameublement
- Meubles rembourrés
- Matelas
- Textiles ménagers, par exemple rideaux ou housses de coussin