Buse pour poils d'animaux sur tissus

Embout extra-large permettant d'éliminer toute la saleté, en particulier les poils d'animaux de vos tissus dans la maison, de vos sièges de voiture... Compatible avec les accessoires eau et poussières et les shampouineuses Kärcher.

La buse pour poils d'animaux sur tissus vous permet d'obtenir d'excellents résultats de nettoyage grâce à sa maniabilité et à ses quatre tire-fils extra-larges, qui adhèrent parfaitement à la surface à nettoyer lors de l'aspiration. Ils retiennent ainsi les poils d'animaux. La saleté, en particulier les poils d'animaux, est ainsi ramassée rapidement et de manière fiable sur les surfaces textiles de la voiture et de la maison. La buse a une largeur de travail généreuse de 180 millimètres et convient aux aspirateurs eau et poussières et aux shampouineuses Kärcher.

Caractéristiques et avantages
Buse extra-large (largeur de travail 180mm), maniable et avec 4 tire-fils pour retenir les poils d'animaux.
  • Offre une meilleure performance de nettoyage et un gain de temps par rapport à la buse pour tissus standard.
Convient à tous les aspirateurs eau et poussières ainsi qu'aux shampouineuses Kärcher.
Spécifications

Données techniques

Quantité (Pièce(s)) 1
Diamètre nominal standard (mm) NW 35
Largeur de travail (mm) 180
Couleur Noir
Poids (kg) 0,1
Poids avec emballage (kg) 0,1
Dimensions (L × l × H) (mm) 180 x 75 x 95
Domaines d'utilisation
  • Coffre
  • Banquette arrière
  • Sièges de voiture
  • Espace réservé aux pieds
  • Tapis de sol
  • Meubles rembourrés, chaises, matelas, paniers et couchages pour animaux dans la maison
  • Tissus d'ameublement
  • Meubles rembourrés
  • Matelas
  • Textiles ménagers, par exemple rideaux ou housses de coussin