La buse pour poils d'animaux sur tissus vous permet d'obtenir d'excellents résultats de nettoyage grâce à sa maniabilité et à ses quatre tire-fils extra-larges, qui adhèrent parfaitement à la surface à nettoyer lors de l'aspiration. Ils retiennent ainsi les poils d'animaux. La saleté, en particulier les poils d'animaux, est ainsi ramassée rapidement et de manière fiable sur les surfaces textiles de la voiture et de la maison. La buse a une largeur de travail généreuse de 180 millimètres et convient aux aspirateurs eau et poussières et aux shampouineuses Kärcher.