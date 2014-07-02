Επίθεμα ακροφυσίου έως 1.100 λίτρα/ώρα - χαμηλή πίεση

Για χαμηλή πίεση.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Σύνδεση με σπείρωμα M22 x 1,5
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ