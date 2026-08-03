Περιστροφική βούρτσα πλύσης

Με δέσμη νερού. Αφαιρεί απαλά το λεπτό στρώμα ρύπων και καυσαερίων από οποιαδήποτε επιφάνεια. Ανθεκτική σε θερμοκρασία έως 60°C, M 18 x 1,5, (επίθεμα βούρτσας με δυνατότητα αντικατάστασης).

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Παροχή (l/h) 500 - 1000
Υλικό Φυσική τρίχα
Σύνδεση με σπείρωμα EASY!Lock
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 1,2