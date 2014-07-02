Σύνδεση Vario, περιστρέφεται κατά 180° για τον καθαρισμό δυσπρόσιτων σημείων, π.χ. κυλιόμενα ρολά, οροφές αυτοκινήτων ή σπιτάκια κήπου. Σύνδεση: Για σύνδεση του πιστολιού και του εξαρτήματος ή της κάνης προέκτασης και του εξαρτήματος. Η σύνδεση Vario επιτρέπει τον εργονομικό καθαρισμό.