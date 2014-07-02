Σύνδεση Vario

Βηματικά ρυθμιζόμενη σύνδεση Vario για άνετο καθαρισμό των δύσκολα προσπελάσιμων σημείων. Για τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher.

Σύνδεση Vario, περιστρέφεται κατά 180° για τον καθαρισμό δυσπρόσιτων σημείων, π.χ. κυλιόμενα ρολά, οροφές αυτοκινήτων ή σπιτάκια κήπου. Σύνδεση: Για σύνδεση του πιστολιού και του εξαρτήματος ή της κάνης προέκτασης και του εξαρτήματος. Η σύνδεση Vario επιτρέπει τον εργονομικό καθαρισμό.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Μεταβλητή σύνδεση που ρυθμίζεται κατά 180°
  • Κάνει πιο εύκολες τις δύσκολες εργασίες
Σύνδεση vario
  • Εύκολος καθαρισμός των δυσπρόσιτων σημείων, π.χ. υδρορροές ή κάτω από τα οχήματα.
Ευέλικτη περιστροφή κατά 180°
  • Επεκτείνει την ακτίνα λειτουργίας, μεγαλύτερη ευελιξία.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Χρώμα μαύρο
Βάρος (kg) 0,2
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,3
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 214 x 47 x 84

Για πιστόλια καταναλωτικών πλυστικών παραγωγής πριν το 2010 (πιστόλι M, 96, 97): Απαιτείται προσαρμογέας M (2.643-950.0).

ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
  • Περσίδες/ρολά
  • Αίθρια
  • Δύσκολα προσβάσιμες περιοχές (γωνίες, ρωγμές, κενά κ.λπ.)
  • Οχήματα