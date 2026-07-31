Avvolgitubo automatico in acciaio inox, 40 m

Gli avvolgitubo automatici offrono il massimo livello di sicurezza e praticità per l'avvolgimento e lo svolgimento di tubi HP. Tubo flessibile ad alta pressione compatibile, ad es. Numero d'ordine. 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bar, 1x kit di collegamento avvolgitubo).