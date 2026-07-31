Giunto rotante

Previene in modo affidabile la torsione dei tubi HP. Collegamento EASY!Lock. Maneggiare la protezione

Il giunto rotante Kärcher impedisce la torsione e l'attorcigliamento dei tubi ad alta pressione per una maggiore facilità d'uso. Connettore M 22 x 1,5 m. Con protezione antiscivolo.

Specifiche

Dati tecnici

Attacco filettato EASY!Lock
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,2
Macchine compatibili
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