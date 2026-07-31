Lancia WC

Lancia in acciaio inossidabile WC e grondaia con inserto ugello. Appositamente sagomato per una pulizia efficace e igienica di grondaie e servizi igienici.

Lancia in acciaio inossidabile WC e grondaia con inserto ugello. Appositamente sagomato per una pulizia efficace e igienica di grondaie e servizi igienici.

Specifiche

Dati tecnici

Attacco filettato EASY!Lock
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,6
Macchine compatibili
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