Lavasuperfici FR 30 ME
Una barra rotante con ugelli POWER Kärcher ottiene una resa di superficie fino a 10 volte maggiore rispetto a metodi tradizionali. Versione in acciaio inox, sedi cuscinetti in ceramica, allacciamento aspirazione integrato. Kit di ugelli specifici, secondo la macchina in uso, devono essere ordinati separatamente. Max 250 bar / 1300 l/h; 85°C
FR 30 ME detergente per superfici resistente all'acqua calda di alta qualità con involucro in acciaio inossidabile con una larghezza di lavoro di 300 mm, ideale per la pulizia interna, ad es. industria alimentare. Le caratteristiche includono doppi cuscinetti ceramici, ruote piroettanti antitraccia e raccordo per tubo di aspirazione integrato per la rimozione dell'acqua spray. Dati tecnici: max. 250 bar, 1300 l / h, 85 ° C. Il kit ugelli deve essere ordinato separatamente.
Specifiche
Dati tecnici
|Diametro (mm)
|300
|Attacco filettato
|EASY!Lock
|Colore
|argento
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|5
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4St
- HD 10/25-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4St
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 25/15-4 ST
- HD 4/11 Bp Pack
- HD 4/11 C Bp
- HD 5/11 E Classic
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C eco!Booster
- HD 5/15 C Edition Power Control
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 C Plus eco!Booster
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/17 C Plus
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/16-4 M Cage
- HD 7/10 CXF
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus eco!Power
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4St H
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 G
- HDS 10/21 -4 St EU-I
- HDS 10/21 -4 St Gas -EU-I
- HDS 10/21-4 Classic
Prodotti fuori catalogo
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S *KAP
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SX Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/23-4 SX Plus
- HD 10/25-4 Cage Plus
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S *KAP
- HD 10/25-4 S *VEX
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SX Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/12-4 ST
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SX Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 17/14-4S Plus
- HD 17/14-4SX Plus
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 P Plus
- HD 5/15 C Plus + FR Classic
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 M
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MX Plus *CH
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15 P St
- HD 6/16-4 M Plus *EU
- HD 7/14 -4MX Plus
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/16-4 M
- HD 7/16-4 MXA Plus
- HD 7/16-4 ST
- HD 7/16-4MX Plus
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 MX Plus
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/20 G
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/20 G
- HD 9/18-4 ST
- HD 9/20-4 Classic
- HD 9/20-4 M
- HD 9/20-4 MX Plus
- HD 9/21 G
- HD 9/23 De
- HD rimorchio diesel
- HDS 10/20 -4M
- HDS 10/20 -4M Classic *KAP
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 De
- HDS 11/18-4 S Basic
- HDS 12/14-4 ST
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SX
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 5/12 C
- HDS 6/14 C
- HDS 6/14 C Classic *KAP
- HDS 6/14 CX
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 7/16-4 C Classic
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 C Classic
- HDS 8/18-4 C Classic *KAP
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 8/18-4 M
- HDS 8/18-4 MX
- HDS 8/20 D
- HDS 8/20 G
- HDS 801 B
- HDS 9/17-4 C Basic
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS-E 3.3/25-4 M Ec 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 KW
- PRO HD 200
- PRO HD 300 Plus
- PRO HD 600
- Special Edition: HD 5/17 CX Plus