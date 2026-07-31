FR 30 ME detergente per superfici resistente all'acqua calda di alta qualità con involucro in acciaio inossidabile con una larghezza di lavoro di 300 mm, ideale per la pulizia interna, ad es. industria alimentare. Le caratteristiche includono doppi cuscinetti ceramici, ruote piroettanti antitraccia e raccordo per tubo di aspirazione integrato per la rimozione dell'acqua spray. Dati tecnici: max. 250 bar, 1300 l / h, 85 ° C. Il kit ugelli deve essere ordinato separatamente.