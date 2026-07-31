Pistola a getto

Breve tempo di installazione, facile trasporto, spegnimento istantaneo - la pistola a getto è il metodo di pulizia conveniente per tutti i tipi di aree di piccole e medie dimensioni. Pressione/volume d'acqua regolabile.

Specifiche

Dati tecnici

Peso (kg) 3,4
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