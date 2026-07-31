Prolunga per lancia spray, 1000 mm

Prolunga lancia spray con attacco EASY! Lock. Lunghezza 1000 mm.

Specifiche

Dati tecnici

Pressione massima di lavoro (bar) 300
Lunghezza (mm) 1000
Temperatura (°C) max. 155
Attacco filettato EASY!Lock
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,6
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