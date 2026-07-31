Raccordo

Per collegare ugelli A.P. ed accessori direttamente alla pistola (con raccordo ugello) ) - 1 x M 22 x 1,5/1 x M 18 x 1,5

Connettore ugello / connettore a vite per il collegamento di ugelli ad alta pressione e accessori alla pistola grilletto ad alta pressione (con connettore ugello). Connettori: 1x M 22 x 1,5 e 1x M 18 x 1,5.

Specifiche

Dati tecnici

Attacco filettato EASY!Lock
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,3
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