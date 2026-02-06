Set di spazzole auto per aspiratori solidi-liquidi WD

Il kit di spazzole aspiranti consente un'accurata pulizia di cruscotti, tappetini e superfici imbottite. Adatto per l'uso su tutti i materiali. Per tutti gli aspiratori solidi-liquidi WD.

Il kit spazzole aspiranti è un kit accessorio composto da due spazzole aspiranti, una con setole dure e una con setole morbide. La spazzola aspirante con setole dure assicura una pulizia accurata di imbottiti e superfici in moquette (ad es. tappetini o sedili per auto). La spazzola aspirante con setole morbide consente una pulizia delicata di superfici delicate (ad es. cruscotti o console centrali). Il pratico kit di aspirazione è adatto a tutti gli aspiratori solidi-liquidi WD.

Caratteristiche e vantaggi
Spazzola aspirante con setole dure per la pulizia profonda di tappezzerie e superfici in moquette
Spazzola aspirante con setole morbide per una pulizia delicata delle superfici sensibili
Compatibile con tutti gli aspiratori solidi liquidi WD
Adatto a tutti gli aspiratori a spruzzo Kärcher della serie SE 4, SE 5 e SE 6.
Specifiche

Dati tecnici

Quantità (pezzi) 2
Larghezza nominale standard (mm) 35
Colore nero
Peso (kg) 0,1
Peso con imballo (kg) 0,1
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 120 x 70 x 41
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
  • Tappetini
  • Interni auto
  • Sedile posteriore
  • Tappetino
  • Cruscotto
  • Console centrale
  • Tasche laterali in macchina
  • Tappezzeria
  • Mobili imbottiti
  • Superficie delicata