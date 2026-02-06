Il kit spazzole aspiranti è un kit accessorio composto da due spazzole aspiranti, una con setole dure e una con setole morbide. La spazzola aspirante con setole dure assicura una pulizia accurata di imbottiti e superfici in moquette (ad es. tappetini o sedili per auto). La spazzola aspirante con setole morbide consente una pulizia delicata di superfici delicate (ad es. cruscotti o console centrali). Il pratico kit di aspirazione è adatto a tutti gli aspiratori solidi-liquidi WD.