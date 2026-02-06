Set di spazzole auto per aspiratori solidi-liquidi WD
Il kit di spazzole aspiranti consente un'accurata pulizia di cruscotti, tappetini e superfici imbottite. Adatto per l'uso su tutti i materiali. Per tutti gli aspiratori solidi-liquidi WD.
Il kit spazzole aspiranti è un kit accessorio composto da due spazzole aspiranti, una con setole dure e una con setole morbide. La spazzola aspirante con setole dure assicura una pulizia accurata di imbottiti e superfici in moquette (ad es. tappetini o sedili per auto). La spazzola aspirante con setole morbide consente una pulizia delicata di superfici delicate (ad es. cruscotti o console centrali). Il pratico kit di aspirazione è adatto a tutti gli aspiratori solidi-liquidi WD.
Caratteristiche e vantaggi
Spazzola aspirante con setole dure per la pulizia profonda di tappezzerie e superfici in moquette
Spazzola aspirante con setole morbide per una pulizia delicata delle superfici sensibili
Compatibile con tutti gli aspiratori solidi liquidi WD
Adatto a tutti gli aspiratori a spruzzo Kärcher della serie SE 4, SE 5 e SE 6.
Specifiche
Dati tecnici
|Quantità (pezzi)
|2
|Larghezza nominale standard (mm)
|35
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con imballo (kg)
|0,1
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|120 x 70 x 41
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
- KWD 5 S V-25/5/22
- Special edition: WD 4 Premium + Starter KIT
- Special edition: WD 4 Premium Casa&Garage
- Special edition: WD 5 P Premium + Starter KIT
- Special edition: WD 5 P Premium Casa&Garage
- Special edition: WD 6 P Premium + Starter KIT
- Special edition: WD 6 P Premium Casa&Garage
- WD 1 Compact Battery Set
- WD 2
- WD 2 Plus S V-15/4/18
- WD 2 Plus V-12/6/18/C Home
Aree di applicazione
- Tappetini
- Interni auto
- Sedile posteriore
- Tappetino
- Cruscotto
- Console centrale
- Tasche laterali in macchina
- Tappezzeria
- Mobili imbottiti
- Superficie delicata