Oltre ai diversi campi di applicazione con alta o bassa pressione per la pulizia di finestre, facciate e pannelli solari, la lancia telescopica TL 10 C rende possibili anche applicazioni di aspirazione come l'aspirazione di polvere su tubi. Composta da fibra di carbonio di alta qualità e grazie ai pratici fissaggi a sgancio rapido e alla forza di serraggio regolabile senza attrezzi per una portata fino a 10 m, la TL 10 C convince per la sua massima rigidità e il suo peso minimo. Il dispositivo antitorsione integrato e la base girevole garantiscono un lavoro ancora più sicuro ed ergonomico. La base è inoltre dotata di un gancio per il fissaggio sicuro di una cinghia di trasporto.