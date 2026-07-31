Telescopio lancia carbonio 10 m

Lancia telescopica in fibra di carbonio TL 10 C. Con sbraccio fino a 10 m e pratiche chiusure a sgancio rapido. Uso multifunzionale per la pulizia di facciate, finestre o pannelli solari.

Oltre ai diversi campi di applicazione con alta o bassa pressione per la pulizia di finestre, facciate e pannelli solari, la lancia telescopica TL 10 C rende possibili anche applicazioni di aspirazione come l'aspirazione di polvere su tubi. Composta da fibra di carbonio di alta qualità e grazie ai pratici fissaggi a sgancio rapido e alla forza di serraggio regolabile senza attrezzi per una portata fino a 10 m, la TL 10 C convince per la sua massima rigidità e il suo peso minimo. Il dispositivo antitorsione integrato e la base girevole garantiscono un lavoro ancora più sicuro ed ergonomico. La base è inoltre dotata di un gancio per il fissaggio sicuro di una cinghia di trasporto.

Caratteristiche e vantaggi
Telescopio lancia carbonio 10 m: Multifunzionale
Multifunzionale
Per la pulizia di finestre, facciate e pannelli solari con acqua osmotizzata. Per la pulizia in alta pressione o in bassa pressione con spazzole di lavaggio.
Telescopio lancia carbonio 10 m: Massima ergonomia
Massima ergonomia
Blocco anti rotazione delle lance per un lavoro sicuro ed ergonomico. Chiusure rapide per sgancio rapido e semplice bloccaggio della lancia alla lunghezza desiderata Impugnatura girevole per garantire un lavoro semplice ed ergonomico.
Telescopio lancia carbonio 10 m: Molto facile da usare
Molto facile da usare
Regolazione senza attrezzi della forza di serraggio dei ganci di bloccaggio rapido. Con occhielli per guidare il tubo dell'acqua all'esterno della lancia. Base con ganci per fissaggio cinghia e sistema di trasporto.
Massima sicurezza
  • Il nastro estraibile tattile e visivo evita lo smontaggio accidentale.
  • Elemento base lancia NON elettroconduttivo.
Specifiche

Dati tecnici

Lunghezza del tubo telescopico (m) 2,2 - 10
Temperatura ingresso acqua (°C) max. 60
Materiale Carbone
Elements 7
Attacco filettato M 18
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 9,3

Scope of supply

  • Vacuuming
  • Tool less clamp force adjustment
  • Anti-Spin
  • Regolazione della forza di serraggio senza attrezzi
  • Gancio per tubo
  • Estrarre il tappo
Videos
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
  • Perfetto per la pulizia di finestre, facciate e pannelli solari
  • Permette anche l'aspirazione a grandi altezze
Accessori