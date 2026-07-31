Lancia telescopica TL 7 F in fibra di vetro lunga fino a 7 m. Perfetta per la pulizia di finestre, facciate e pannelli solari con spazzole e acqua osmotica. I pratici dispositivi di fissaggio a sgancio rapido consentono una comoda retrazione ed estensione, la forza di serraggio può essere impostata e regolata individualmente senza sforzo e senza attrezzi. Una base girevole assicura un lavoro molto semplice ed ergonomico - se necessario, una cinghia di trasporto può essere fissata direttamente alla base.