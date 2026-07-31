Telescopio lancia fibra di vetro 7 m

Lancia telescopica TL 7 F con portata fino a 7 m in fibra di vetro robusta e leggera. Con pratici fissaggi a sgancio rapido per una semplice retrazione ed estensione.

Lancia telescopica TL 7 F in fibra di vetro lunga fino a 7 m. Perfetta per la pulizia di finestre, facciate e pannelli solari con spazzole e acqua osmotica. I pratici dispositivi di fissaggio a sgancio rapido consentono una comoda retrazione ed estensione, la forza di serraggio può essere impostata e regolata individualmente senza sforzo e senza attrezzi. Una base girevole assicura un lavoro molto semplice ed ergonomico - se necessario, una cinghia di trasporto può essere fissata direttamente alla base.

Caratteristiche e vantaggi
Telescopio lancia fibra di vetro 7 m: Multifunzionale
Multifunzionale
Per la pulizia di finestre, facciate e pannelli solari con acqua osmotizzata. Per la pulizia in alta pressione o in bassa pressione con spazzole di lavaggio.
Telescopio lancia fibra di vetro 7 m: Massima ergonomia
Massima ergonomia
Chiusure rapide per sgancio rapido e semplice bloccaggio della lancia alla lunghezza desiderata Impugnatura girevole per garantire un lavoro semplice ed ergonomico.
Telescopio lancia fibra di vetro 7 m: Molto facile da usare
Molto facile da usare
Regolazione senza attrezzi della forza di serraggio dei ganci di bloccaggio rapido. Con occhielli per guidare il tubo dell'acqua all'esterno della lancia. Base con ganci per fissaggio cinghia e sistema di trasporto.
Massima sicurezza
  • Il nastro estraibile tattile e visivo evita lo smontaggio accidentale.
  • Elemento base lancia NON elettroconduttivo.
Specifiche

Dati tecnici

Lunghezza del tubo telescopico (m) 2 - 7
Temperatura ingresso acqua (°C) max. 60
Materiale Vetro resina
Elements 5
Attacco filettato M 18
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 5,1

Scope of supply

  • Tool less clamp force adjustment
  • Regolazione della forza di serraggio senza attrezzi
  • Gancio per tubo
  • Estrarre il tappo
Videos
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
  • Perfetto per la pulizia di finestre, facciate e pannelli solari
Accessori