Telescopio lancia ibrido 7 m

Lancia telescopica ibrida multifunzionale TL 7 H in miscela rigida e leggera di fibra di vetro e carbonio. Telescopica grazie alle chiusure a sgancio rapido. Fino a 7 m di raggio d'azione.

La nostra lancia telescopica ibrida TL 7 H con portata fino a 7 m è multifunzionale: ideale per la pulizia di finestre, facciate o pannelli solari con acqua osmotica, con spazzole a bassa pressione e lavaggio a bassa pressione o ad alta pressione. Realizzata con una speciale miscela di fibra di carbonio e vetro, colpisce per la sua eccellente rigidità e allo stesso tempo per il suo peso molto ridotto. Gli innovativi dispositivi di fissaggio a sgancio rapido consentono una comoda retrazione ed estensione, mentre il dispositivo antitorsione integrato e la base girevole garantiscono le massime condizioni di lavoro ergonomiche. Anche la regolazione individuale e senza attrezzi della forza di serraggio facilita la manipolazione. Una cinghia di trasporto può essere utilizzata anche con un gancio alla base.

Caratteristiche e vantaggi
Telescopio lancia ibrido 7 m: Multifunzionale
Multifunzionale
Per la pulizia di finestre, facciate e pannelli solari con acqua osmotizzata. Per la pulizia in alta pressione o in bassa pressione con spazzole di lavaggio.
Telescopio lancia ibrido 7 m: Massima ergonomia
Massima ergonomia
Blocco anti rotazione delle lance per un lavoro sicuro ed ergonomico. Chiusure rapide per sgancio rapido e semplice bloccaggio della lancia alla lunghezza desiderata Impugnatura girevole per garantire un lavoro semplice ed ergonomico.
Telescopio lancia ibrido 7 m: Molto facile da usare
Molto facile da usare
Regolazione senza attrezzi della forza di serraggio dei ganci di bloccaggio rapido. Con occhielli per guidare il tubo dell'acqua all'esterno della lancia. Base con ganci per fissaggio cinghia e sistema di trasporto.
Massima sicurezza
  • Il nastro estraibile tattile e visivo evita lo smontaggio accidentale.
  • Elemento base lancia NON elettroconduttivo.
Specifiche

Dati tecnici

Lunghezza del tubo telescopico (m) 2 - 7
Temperatura ingresso acqua (°C) max. 60
Materiale Ibrido
Elements 5
Attacco filettato M 18
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 4,6

Scope of supply

  • Tool less clamp force adjustment
  • Anti-Spin
  • Regolazione della forza di serraggio senza attrezzi
  • Gancio per tubo
  • Estrarre il tappo
Videos
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
  • Perfetto per la pulizia di finestre, facciate e pannelli solari
Accessori