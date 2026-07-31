La nostra lancia telescopica ibrida TL 7 H con portata fino a 7 m è multifunzionale: ideale per la pulizia di finestre, facciate o pannelli solari con acqua osmotica, con spazzole a bassa pressione e lavaggio a bassa pressione o ad alta pressione. Realizzata con una speciale miscela di fibra di carbonio e vetro, colpisce per la sua eccellente rigidità e allo stesso tempo per il suo peso molto ridotto. Gli innovativi dispositivi di fissaggio a sgancio rapido consentono una comoda retrazione ed estensione, mentre il dispositivo antitorsione integrato e la base girevole garantiscono le massime condizioni di lavoro ergonomiche. Anche la regolazione individuale e senza attrezzi della forza di serraggio facilita la manipolazione. Una cinghia di trasporto può essere utilizzata anche con un gancio alla base.