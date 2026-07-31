Telescopio lancia ibrido 7 m
Lancia telescopica ibrida multifunzionale TL 7 H in miscela rigida e leggera di fibra di vetro e carbonio. Telescopica grazie alle chiusure a sgancio rapido. Fino a 7 m di raggio d'azione.
La nostra lancia telescopica ibrida TL 7 H con portata fino a 7 m è multifunzionale: ideale per la pulizia di finestre, facciate o pannelli solari con acqua osmotica, con spazzole a bassa pressione e lavaggio a bassa pressione o ad alta pressione. Realizzata con una speciale miscela di fibra di carbonio e vetro, colpisce per la sua eccellente rigidità e allo stesso tempo per il suo peso molto ridotto. Gli innovativi dispositivi di fissaggio a sgancio rapido consentono una comoda retrazione ed estensione, mentre il dispositivo antitorsione integrato e la base girevole garantiscono le massime condizioni di lavoro ergonomiche. Anche la regolazione individuale e senza attrezzi della forza di serraggio facilita la manipolazione. Una cinghia di trasporto può essere utilizzata anche con un gancio alla base.
Caratteristiche e vantaggi
MultifunzionalePer la pulizia di finestre, facciate e pannelli solari con acqua osmotizzata. Per la pulizia in alta pressione o in bassa pressione con spazzole di lavaggio.
Massima ergonomiaBlocco anti rotazione delle lance per un lavoro sicuro ed ergonomico. Chiusure rapide per sgancio rapido e semplice bloccaggio della lancia alla lunghezza desiderata Impugnatura girevole per garantire un lavoro semplice ed ergonomico.
Molto facile da usareRegolazione senza attrezzi della forza di serraggio dei ganci di bloccaggio rapido. Con occhielli per guidare il tubo dell'acqua all'esterno della lancia. Base con ganci per fissaggio cinghia e sistema di trasporto.
Massima sicurezza
- Il nastro estraibile tattile e visivo evita lo smontaggio accidentale.
- Elemento base lancia NON elettroconduttivo.
Specifiche
Dati tecnici
|Lunghezza del tubo telescopico (m)
|2 - 7
|Temperatura ingresso acqua (°C)
|max. 60
|Materiale
|Ibrido
|Elements
|5
|Attacco filettato
|M 18
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|4,6
Scope of supply
- Tool less clamp force adjustment
- Anti-Spin
- Regolazione della forza di serraggio senza attrezzi
- Gancio per tubo
- Estrarre il tappo
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Macchine compatibili
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Aree di applicazione
- Perfetto per la pulizia di finestre, facciate e pannelli solari