Ugello per autovetture, per aspiratori solidi-liquidi WD

Aspirazione veloce e senza sforzo garantita: con la bocchetta per auto, puoi pulire le superfici tessili nella tua auto e intorno alla casa in modo comodo e completo.

Con la pratica bocchetta per auto, con il tuo aspiratore solidi-liquidi puoi aspirare anche le superfici tessili della tua auto, incluso il bagagliaio, i sedili e i tappetini, velocemente e senza sforzo. La bocchetta è anche adatta per aspirare superfici imbottite, mobili imbottiti e materassi in casa.

Caratteristiche e vantaggi
Ugello ottimizzato in un nuovo design per una rimozione affidabile dello sporco
L'ugello è pratico, si adatta perfettamente alla mano ed è facile da usare
Adatto a tutti gli aspirapolvere e aspiraliquidi Kärcher Home & Garden e agli aspirapolvere a spruzzo e estrazione
Specifiche

Dati tecnici

Quantità (Pezzo(i)) 1
Larghezza nominale standard (mm) NW 35
Colore nero
Peso (kg) 0,1
Peso con imballo (kg) 0,2
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 258 x 105 x 40
Aree di applicazione
  • Tappetini
  • Interni auto
  • Sedile posteriore
  • Tappetino
  • Tappezzeria
  • Mobili imbottiti
  • Materassi