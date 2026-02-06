Ugello per autovetture, per aspiratori solidi-liquidi WD
Aspirazione veloce e senza sforzo garantita: con la bocchetta per auto, puoi pulire le superfici tessili nella tua auto e intorno alla casa in modo comodo e completo.
Con la pratica bocchetta per auto, con il tuo aspiratore solidi-liquidi puoi aspirare anche le superfici tessili della tua auto, incluso il bagagliaio, i sedili e i tappetini, velocemente e senza sforzo. La bocchetta è anche adatta per aspirare superfici imbottite, mobili imbottiti e materassi in casa.
Caratteristiche e vantaggi
Ugello ottimizzato in un nuovo design per una rimozione affidabile dello sporco
L'ugello è pratico, si adatta perfettamente alla mano ed è facile da usare
Adatto a tutti gli aspirapolvere e aspiraliquidi Kärcher Home & Garden e agli aspirapolvere a spruzzo e estrazione
Specifiche
Dati tecnici
|Quantità (Pezzo(i))
|1
|Larghezza nominale standard (mm)
|NW 35
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con imballo (kg)
|0,2
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|258 x 105 x 40
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
- KWD 5 S V-25/5/22
- Special edition: WD 4 Premium + Starter KIT
- Special edition: WD 4 Premium Casa&Garage
- Special edition: WD 5 P Premium + Starter KIT
- Special edition: WD 5 P Premium Casa&Garage
- Special edition: WD 6 P Premium + Starter KIT
- Special edition: WD 6 P Premium Casa&Garage
- WD 1 Compact Battery Set
- WD 2
- WD 2 Plus S V-15/4/18
- WD 2 Plus V-12/6/18/C Home
Aree di applicazione
- Tappetini
- Interni auto
- Sedile posteriore
- Tappetino
- Tappezzeria
- Mobili imbottiti
- Materassi