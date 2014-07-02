Raspršivač pene FJ 6

Mlaznica za penu FJ 6 za čišćenje moćnom penom (npr. sredstvom Ultra Foam Cleaner). Za automobile, motocikle i dr., kao i za nanošenje sredstva za čišćenje na kamene i drvene površine i fasade.

Mlaznica za penu FJ 6 s izuzetno moćnom penom omogućava lako čišćenje svih površina poput laka, stakla i kamena. Savršena za vozila, zimske bašte, baštenski nameštaj, fasade, stepeništa, prikolice, staze, zidove, venecijanere, terase, kolske prilaze itd. Zapremina posude oko 0,6 litara. Direktno sipajte sredstvo za čišćenje Kärcher u mlaznicu za penu, priključite mlaznicu na pištolj i nanesite penu. Doza sredstva za čišćenje može se lako podešavati na mlaznici za penu (žuto obrtno dugme). Stepen mlaza podešava se po želji. Prikladna za sve kompresorske čistače Kärcher klasa od K2 do K7. Idealna za korišćenje sa sredstvom Kärcher Ultra Foam Cleaner.

Obeležja i prednosti
Rezervoar zapremine 0,6l
  • Za duže faze čišćenja bez dolivanja
Jednostavna zamena različitih sredstava za čišćenje
  • Naročito podesno za aplikaciju
Moćna adhezivna pena
  • Čišćenje svih površina bez muke
Doziranje deterdženta
  • Potrošnja sredstava za čišćenje pod kontrolom korisnika
Transparentna posuda sredstva za čišćenje
  • Sadržaj posude je u svako doba na oku
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja tamnosiva boja
Težina (kg) 0,2
Težina sa ambalažom (kg) 0,3
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 93 x 201 x 184
Kompatibilnost Za starije prskalice pre 2010. god. (prskalica M, 96, 97): mora da se koristi adapter M (2.643-950.0).
Videos
Kompatibilni uređaji
Područja primene
  • Vozila
  • Zimske bašte
  • Motocikli i skuteri
  • Terasa
  • Bašta i kameni zidovi
  • Mobilne kućice
