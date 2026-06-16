Enrouleur de flexible automatique, acier inoxydable, 40 m

Les dévidoirs automatiques permettent d'enrouler et de dérouler le flexible haute pression en toute sécurité et dans un grand confort. Flexible haute pression adapté, par exemple réf. 6.110-076.0 (DN 8, 40 m, 400 bar, 1x raccord pour dévidoir AVS).

Spécifications

Données techniques

Longueur (m) 40
Température (°C) max. 150
Pression max. (bar) 250
Poids emballage inclus (kg) 52

Inclus dans la livraison

  • Enrouleur de flexible
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Piéces détachées Enrouleur de flexible automatique, acier inoxydable, 40 m

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