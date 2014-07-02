ZUIGBORSTEL DN35

Dankzij de draaibare zuigborstel in DN 35 van Kärcher kan de hellingshoek van de borstel worden aangepast aan het te reinigen oppervlak. Dit betekent dat de zuigborstel met hoogwaardige synthetische borstelharen de toepassingsmogelijkheden van de stofzuiger uitbreidt en het zuigresultaat verbetert. Perfect, bijv. voor het reinigen van meubels, wandbekleding van hout of natuursteen, alsook plinten, of ook voor het reinigen van armaturen tijdens de interieurreiniging van voertuigen.