Стартов комплект Battery Power 18/25
Стартов комплект Battery Power 18/25 вкючващ 18 V/2.5 Ah Battery Power сменяема акумулаторна батерия с иновативна технология Реално време и 18 V бързо зарядно устройство. За всички устройства от акумулаторната 18 V платформа на Kärcher.
Пълна мощност за нула време: Бързото зарядно устройство, което се доставя с комплекта, зарежда 18 V/2.5 Ah Kärcher Battery Power сменяема батерия до 80% само за 44 минути. Стартовият комплект на Kärcher Battery Power 18/25 е подходящ за използване във всички устройства от 18 V акумулаторна платформа на Kärcher.
Характеристики и предимства
Иновативна технология Реално време
- LCD дисплеят показва оставащото време на работа, оставащото време на зареждане и нивото на заряд по всяко време.
18 V Kärcher Battery Power сменяема батерия
- За използване във всички 18 V устройства от платформата за акумулаторни батерии на Kärcher.
18 V бързо зарядно устройство
- Зарежда акумулаторната батерията 18 V/2.5 Ah Kärcher до 80% за 44 минути.
Мощни литиево-йонни клетки
- Гарантира последователна работа, като същевременно предотвратява саморазряд и ефект на паметта.
Автоматичен режим на съхранение
- Удължава живота на елементите. - клетките
Оценка IPX5 - защитена от струи вода от всички посоки
- Надеждна защита по време на работа, когато се използват струи вода.
Ефикасно управление на температурата
- Най-добра производителност благодарение на ефективно отвеждане на температура и интелигентното управление на батерията.
Интелигентно следене на елементите
- Предпазва батерията от претоварване, прегряване и дълбок разряд.
Здрав корпус
- Корпусите на батерията на Kärcher са изключително устойчиви на удар.
Монтаж на стена
- За чисто закрепване на зарядното устройство към стената.
Спецификации
Технически данни
|Платформа на батерията
|18 V Платформа на батерията
|Вид батерия
|Сменяема литиево-йонна акумулаторна батерия.
|Напрежение (В)
|18
|Капацитет (Ач)
|2,5
|Време за зареждане на батерията с бързо зарядно
|
18 V / 2.5 Ah Battery Power батерия:
44 мин (80 %) / 83 мин (100 %)
|Изходяща мощност (A)
|2,5
|Напрежение (захранване за зарядно устройство) (В)
|100 - 240
|Честота (захранване за зарядно устройство) (Hz)
|50 - 60
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|1,092
|Тегло с опаковката (кг)
|1,558
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|184 x 133 x 126
Обхват на доставката
- Акумулаторни батерии: 18 V / 2.5 Ah Battery Power батерия (1 бр.)
- Зарядно устройство: 18 V Battery Power бързо зарядно (1 бр.)
Видео