Пълна мощност за нула време: Бързото зарядно устройство, което се доставя с комплекта, зарежда 18 V/2.5 Ah Kärcher Battery Power сменяема батерия до 80% само за 44 минути. Стартовият комплект на Kärcher Battery Power 18/25 е подходящ за използване във всички устройства от 18 V акумулаторна платформа на Kärcher.