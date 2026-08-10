Стартов комплект Battery Power 18/25

Стартов комплект Battery Power 18/25 вкючващ 18 V/2.5 Ah Battery Power сменяема акумулаторна батерия с иновативна технология Реално време и 18 V бързо зарядно устройство. За всички устройства от акумулаторната 18 V платформа на Kärcher.

Пълна мощност за нула време: Бързото зарядно устройство, което се доставя с комплекта, зарежда 18 V/2.5 Ah Kärcher Battery Power сменяема батерия до 80% само за 44 минути. Стартовият комплект на Kärcher Battery Power 18/25 е подходящ за използване във всички устройства от 18 V акумулаторна платформа на Kärcher.

Характеристики и предимства
Иновативна технология Реално време
  • LCD дисплеят показва оставащото време на работа, оставащото време на зареждане и нивото на заряд по всяко време.
18 V Kärcher Battery Power сменяема батерия
  • За използване във всички 18 V устройства от платформата за акумулаторни батерии на Kärcher.
18 V бързо зарядно устройство
  • Зарежда акумулаторната батерията 18 V/2.5 Ah Kärcher до 80% за 44 минути.
Мощни литиево-йонни клетки
  • Гарантира последователна работа, като същевременно предотвратява саморазряд и ефект на паметта.
Автоматичен режим на съхранение
  • Удължава живота на елементите. - клетките
Оценка IPX5 - защитена от струи вода от всички посоки
  • Надеждна защита по време на работа, когато се използват струи вода.
Ефикасно управление на температурата
  • Най-добра производителност благодарение на ефективно отвеждане на температура и интелигентното управление на батерията.
Интелигентно следене на елементите
  • Предпазва батерията от претоварване, прегряване и дълбок разряд.
Здрав корпус
  • Корпусите на батерията на Kärcher са изключително устойчиви на удар.
Монтаж на стена
  • За чисто закрепване на зарядното устройство към стената.
Спецификации

Технически данни

Платформа на батерията 18 V Платформа на батерията
Вид батерия Сменяема литиево-йонна акумулаторна батерия.
Напрежение (В) 18
Капацитет (Ач) 2,5
Време за зареждане на батерията с бързо зарядно 18 V / 2.5 Ah Battery Power батерия:
44 мин (80 %) / 83 мин (100 %)
Изходяща мощност (A) 2,5
Напрежение (захранване за зарядно устройство) (В) 100 - 240
Честота (захранване за зарядно устройство) (Hz) 50 - 60
Цвят черен
Тегло (кг) 1,092
Тегло с опаковката (кг) 1,558
Размери (Д × Ш × В) (мм) 184 x 133 x 126

Обхват на доставката

  • Акумулаторни батерии: 18 V / 2.5 Ah Battery Power батерия (1 бр.)
  • Зарядно устройство: 18 V Battery Power бързо зарядно (1 бр.)
Стартов комплект Battery Power 18/25
Стартов комплект Battery Power 18/25
Стартов комплект Battery Power 18/25

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