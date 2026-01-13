Маркуч PrimoFlex® 3/4"- 50 m
Градински маркуч от серията PrimoFlex® (3/4") и 50 m дължина. С текстилна армировка за защита срещу прегъване. Макс. налягане: 24 bar. Широк диапазон на темп. устойчивост от 0 до +40 °C.
Маркучът от серията PrimoFlex® с диаметър 3/4" и дължина от 50 m е идеален за напояване на малки до големи площи и градини. Трипластовият градински маркуч с текстилна армировка срещу прегъване е без съдържание на фталати, кадмий, барий, олово и абсолютно безопасен за здравето. Външният атмосферно устойчив пласт отблъсква UV-лъчите и защитава материала, а междинният непрозрачен пласт не позволява образуването на водорасли в маркуча. Максималното налягане е 24 bar. Освен това маркучът се отличава с широк диапазон на температурна устойчивост между 0 и +40 °C. Ние даваме 12 годишна гаранция за този градински маркуч. Градинските маркучи от серията за напояване на Керхер се отличават с висока гъвкавост, издръжливост и устойчивост на прегъване. Предимствата са налице: дълга продължителност на експлоатационния живот и лесна употреба. Керхер: разумният избор за вашето поливане.
Характеристики и предимства
12 години гаранция
- Гарантирано с дълъг експлоатационен живот
3 пласта
- Със защита срещу прегъване
Максимално налягане 24 bar
- Гарантирана издръжливост
Удобен градински маркуч с текстилна армировка, която е устойчива на прегъване
- За лесна употреба.
Устойчивост на висока температура от 0 до +40 °C
- Гарантирана издръжливост
Без съдържание на кадмий, барий и олово
- Без опасност за човешкото здраве и околната среда
Междинен непрозрачен пласт, който предпазва на образуването на водорасли в маркуча
- Гарантирана издръжливост и дълъг експлоатационен живот.
Качествен градински маркуч без съдържание фталати
- Без опасност за човешкото здраве и околната среда
Външен атмосферно устойчив пласт, който отблъсква UV-лъчите
- Гарантирана издръжливост
Спецификации
Технически данни
|Диаметър
|3/4″
|Дължина на маркуча (м)
|50
|Цвят
|жълт
|Тегло (кг)
|10,46
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|10,505
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|380 x 380 x 285
Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
- K 3 Power Control Home
- K 3 Premium
- K 3 Premium Home
- K 4
- K 4 Full Controll Car
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Car & Home
- K 4 Power Control Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Home
- K 4 Premium
- K 4 Premium Home
- K 5
- K 5 Home
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Car & Home
- K 5 Power Control Home
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Flex Black Line
- K 7
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Home
- K 7 Power
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Flex Black Line
- K 7 Smart Control
- K 7 Smart Control Home
- K 7 Smart Control Home T 5 Black
Сфера на приложение
- Напояване на градината
- За напояване на зеленчукови и овощни градини с голяма площ
- За напояване на саксийни растения
- За поливане на декоративни растения (малки площи, отделни растения в саксии)
- Почистване на градински уреди и инструменти