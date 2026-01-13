Маркучът от серията PrimoFlex® с диаметър 3/4" и дължина от 50 m е идеален за напояване на малки до големи площи и градини. Трипластовият градински маркуч с текстилна армировка срещу прегъване е без съдържание на фталати, кадмий, барий, олово и абсолютно безопасен за здравето. Външният атмосферно устойчив пласт отблъсква UV-лъчите и защитава материала, а междинният непрозрачен пласт не позволява образуването на водорасли в маркуча. Максималното налягане е 24 bar. Освен това маркучът се отличава с широк диапазон на температурна устойчивост между 0 и +40 °C. Ние даваме 12 годишна гаранция за този градински маркуч. Градинските маркучи от серията за напояване на Керхер се отличават с висока гъвкавост, издръжливост и устойчивост на прегъване. Предимствата са налице: дълга продължителност на експлоатационния живот и лесна употреба. Керхер: разумният избор за вашето поливане.