Nez de robinets G3/4 + réduction G1/2
Kärcher propose un éventail complet d'accessoires pour raccorder, déconnecter et réparer votre système d'arrosage. Les raccords universels brevetés sont compatibles avec les 3 principaux diamètres de tuyaux présents sur le marché.
Les nez de robinet fiables, les raccords aux flexibles et les flexibles mêmes sont indispensables à un système d'arrosage efficace. Kärcher propose un éventail complet d'accessoires pour raccorder, déconnecter et réparer votre système d'arrosage. Par exemple, le nez de robinet robuste 3/4"avec réducteur 1/2". Le réducteur permet le raccordement à 2 dimensions de filetage. Le raccord réparateur universel convient à tous les tuyaux d'arrosage standards et a une forme ergonomique pour une manipulation aisé. La solution idéale pour le raccord ou la réparation de deux flexibles. Nez de robinet 3/4" avec réducteur 1/2" compatibles aux trois diamètres de tuyau les plus fréquents et à tous les systèmes click disponibles.
Caractéristiques et avantages
Très résistant
- Robustesse garantie
Pièce de réduction
- Permet un raccord à deux dimensions de filetage différentes
Spécifications
Données techniques
|Taille du filetage
|G3/4 + G1/2
|Couleur
|noir
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|48 x 33 x 33
Le raccordement de ces produits au réseau d'eau potable nécessite de respecter les exigences de la norme EN 1717. Le cas échéant, adressez-vous à un spécialiste des installations sanitaires.
