Intakte Hahnanschlüsse, Schlauchkupplungen und Schläuche sind das Fundament einer effektiven Bewässerung. Deshalb bietet Kärcher eine komplette Reihe von Zubehör zum Verbinden, Entkoppeln und Reparieren von Bewässerungssystemen. Zum Beispiel den robusten Hahnanschluss G3/4 mit G1/2 Reduzierstück. Das Reduzierstück ermöglicht den Anschluss an zwei Gewindegrößen. Der Universal Schlauchreparator ist universell einsetzbar für alle gängigen Gartenschläuche und besticht durch ergonomisches Design für eine leichte Handhabung. Die ideale Lösung zur Verbindung oder Reparatur von 2 Schläuchen. Der Hahnanschluss G3/4 mit G1/2 Reduzierstück ist kompatibel mit den drei gängigsten Schlauchdurchmessern und allen erhältlichen Klicksystemen.