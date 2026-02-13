Sprühimprägnierer RM 542, 1l

Der hochwirksame Sprühimprägnierer pflegt Flächen im Außenbereich, frischt die Farbe auf, schützt vor Umwelteinflüssen und punktet durch seine hohe Flächenleistung.

Spezifikationen

Technische Daten

Gebindegröße (l) 1
Verpackungseinheit (Stück) 6
Gewicht (kg) 1
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 1,1
Abmessungen (L × B × H) (mm) 100 x 100 x 215
Sprühimprägnierer RM 542, 1l
Sprühimprägnierer RM 542, 1l
Videos
Kompatible Geräte
KOMPATIBLE GERÄTE
KOMPATIBLE GERÄTE AUS DEM ALTEN SORTIMENT
Anwendungsgebiete
  • Steinoberflächen
  • Holzoberflächen
  • Textile Oberflächen
  • Kunststoff
  • Metall
Zubehör