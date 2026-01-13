Terrassenreiniger-Konzentrat RM 564, 500ml

Das Patio & Deck-Konzentrat zur materialschonenden Reinigung von Balkon und Terrasse (Holz/Stein). Entfernt Öl, Fett, Emissionsverschmutzungen und Ruß. Ergibt verdünnt 5 l Reinigungsmittel.

Spezifikationen

Technische Daten

Gebindegröße (ml) 500
Verpackungseinheit (Stück) 8
Gewicht (kg) 0,5
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0,6
Abmessungen (L × B × H) (mm) 70 x 70 x 240
Eigenschaften
  • Hochkonzentrat – zur Anwendung mit KÄRCHER Hochdruckreiniger geeignet
  • Löst typische Verschmutzungen wie Öl, Fett, mineralhaltige Verschmutzungen, Emissionsverschmutzung, Grünbeläge, Ruß
  • Schaumarme Formulierung
  • Besonders materialschonend
  • Für die manuelle Anwendung
  • Abgestimmt auf Geräte von Kärcher mit garantierter Materialverträglichkeit
  • Der Flaschenkörper besteht zu 100 % aus recyceltem Kunststoff
  • Made in Germany
Terrassenreiniger-Konzentrat RM 564, 500ml
Terrassenreiniger-Konzentrat RM 564, 500ml
Warnhinweise
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
  • Signalwort Achtung
  • H319 Verursacht schwere Augenreizung.
  • P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.
  • P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337 + P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Kompatible Geräte
KOMPATIBLE GERÄTE
KOMPATIBLE GERÄTE AUS DEM ALTEN SORTIMENT
Anwendungsgebiete
  • Balkon
  • Steinböden
  • Holzböden
  • Fenster- und Glasflächen
  • Metall