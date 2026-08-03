Dispositivo de inyección corta

Para fijar boquillas de alta presión y accesorios directamente a la pistola de alta presión de aire (con atornilladura de boquillas). Incompatible con boquillas triples.

Especificaciones

Características técnicas

Rosca de empalme EASY!Lock
Peso (con embalaje) (kg) 0,3
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