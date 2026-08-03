Enrollador de mangueras automático, acero inoxidable, 40 m

Los enrolladores de mangueras de enrollado automático ofrecen la máxima seguridad y comodidad en el enrollado y desenrollado de las mangueras de alta presión. Manguera de alta presión adecuada, por ejemplo ref. de pedido 6.110-076.0 (DN 8, 40 m, 400 bares, 1x conexión AVS para enrollador de mangueras).

Especificaciones

Características técnicas

Longitud (m) 40
Temperatura (°C) máx. 150
Presión máx. (bar) 250
Peso (con embalaje) (kg) 52

Incluido en el equipamiento de serie

  • Enrollador de mangueras
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