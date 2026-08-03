Lanza pulverizadora, 1050 mm, giratoria
Lanza pulverizadora de 1050 mm de longitud
Lanza pulverizadora de 1050 mm de longitud. Giratoria bajo presión 360º. Material de acero inoxidable con acoplamiento manual de rosca. Carcasa integrada muy robusta que proporciona una óptima protección al usuario y asegura un manejo cómodo, práctico y seguro.
Especificaciones
Características técnicas
|Máx. presión de trabajo (bar)
|300
|Longitud (mm)
|1050
|Temperatura (°C)
|máx. 155
|Rosca de empalme
|EASY!Lock
|Empuñadura
|giratoria
|Peso (con embalaje) (kg)
|1
Videos
Equipos compatibles
Productos actuales
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4 St
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 4/11 C Bp Plus
- HD 5/11 Classic
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/12 C
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
- HD 5/15 C
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/17 C
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/15 M
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/16-4 M Cage
- HD 7/10 CXF
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/17 M (3x400)
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Cage ST
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4 St H
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1 preconfigurado
- HD 9/23 G
- HDC Standard
- HDS 10/21 -4 St UE-I
- HDS 10/21-4 M
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 6/15 C
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 8/18 -4 St EU-I
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/20 De
- HDS 8/20 G
- HDS 9/20-4 M
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 7/14-4 M
- HD 7/16-4 MXA Plus